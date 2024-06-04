Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс может перейти в «Рому»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс летом может перейти в итальянскую «Рому». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, «Рому» привлекает возможность подписать защитника бесплатно в случае, если он не договорится с немецким клубом о продлении контракта, который истекает в конце июня. Сообщается, что Хуммельс готов пойти на понижение заработной платы ради контракта, который будет рассчитан на несколько лет.

В нынешнем сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Хуммельс в составе дортмундской «Боруссии» уступил в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 мадридскому «Реалу».