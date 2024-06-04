Колыванов: Латышонок поможет «Спартаку», если не будет мандражировать

Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в московский «Спартак».

«Если «Спартак» сделал предложение по Латышонку, значит, клуб заинтересован в нём. Уже другой разговор, как Евгений проявит себя в «Спартаке». То, что Латышонок отыграл в «Балтике» очень здорово весь сезон в РПЛ и Кубке России, это говорит о том, что он умеющий вратарь, который может спасать и выручать. Но играть в «Балтике» и «Спартаке» — это две абсолютно разные вещи. Потому что в «Спартаке» огромнейшее давление.

Если он не замандражирует и докажет всем, что он отличный вратарь, то он будет помогать «Спартаку». Я буду только рад за него, и мы все за него переживаем. Потому что он отлично отыграл сезон и заслужил приглашение в топовую команду. Я думаю, что он получил предложение не только от «Спартака», но всплыло только про него», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.