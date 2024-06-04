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Гол Иличича помог сборной Словении обыграть Армению в товарищеском матче

Гол Иличича помог сборной Словении обыграть Армению в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч, в котором встречались сборные Словении и Армении. Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступил Андреас Аргиру. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Словения
Окончен
2 : 1
Армения
1:0 Млакар – 11'     1:1 Ароян – 56'     2:1 Иличич – 63'    

На 11-й минуте счёт в матче открыл словенский полузащитник Ян Млакар. На 56-й минуте защитник гостей Вараздат Ароян сравнял счёт в игре. На 63-й минуте хавбек Йосип Иличич вывел сборную Словении вперёд.

Напомним, сборная Словении примет участие на Евро-2024. Она сыграет в одной группе с Англией, Данией и Сербией.

Сам чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Евро-2024: итоговый список команд:

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