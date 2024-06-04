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Камоцци: невозможно предсказать, усилит Латышонок «Спартак» или нет

Камоцци: невозможно предсказать, усилит Латышонок «Спартак» или нет
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Франко Камоцци, являющийся бывшим советником президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно возможного перехода голкипера калининградской «Балтики» Евгения Латышонка в стан красно-белых.

«Давайте посмотрим, перейдёт ли Латышонок в «Спартак». Невозможно предсказать — усилит ли он «Спартак» или нет», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.

Напомним, 2 июня состоялся Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Зенита».

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