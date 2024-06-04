Колыванов: товарищеские матчи сборной России приедаются, хочется драйва

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов в преддверии товарищеского матча сборной России с национальной командой Беларуси высказался о значимости таких игр для футболистов.

«Всегда игра за сборную России — это эмоции. Когда тебя вызвали, ты хочешь себя проявить и выделиться. Всем понятно, что сборная Беларуси — не супертоповая команда. Поэтому, может быть, в таком матче Валерий Карпин предоставит шанс тем футболистам, которые мало играли за сборную России.

Но Карпин постоянно работает с российскими футболистами, поэтому кого-то очень хорошо знает, а кого-то хочет посмотреть или наиграть какие-то другие схемки. Сборная России должна выходить и делать хороший результат, показав хороший футбол, чего ждут болельщики.

Но, конечно, всё это приедается, когда нет отборочных матчей в Европе и мире. Я надеюсь, что совсем скоро увидим другой футбол, и хочется драйва. Надеюсь, что РФС приложит все усилия, чтобы мы побыстрее вернулись на международную арену», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.