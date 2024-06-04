Президент «Барселоны»: я видел Флика в качестве нашего тренера ещё в 2021 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что он рассматривал вариант с назначением на пост главного тренера команды немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика ещё в 2021 году, когда испанский функционер был вновь избран в качестве главы сине-гранатовых.

«Я начал думать о Флике в качестве тренера «Барсы» с тех пор, как я снова присоединился к клубу.

Флик начал изучать команду сразу после объявления об уходе Хави. Все отчёты, которые у нас были о нём, являлись суперпозитивными. У Деку и Бояна также было чувство, что Флик должен был быть нашим тренером», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

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