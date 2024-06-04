Ковачич: чтобы заменить одного Модрича в сборной Хорватии, потребуется целая команда

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич поделился мнением о своём партнёре по национальной команде Луке Модриче.

«Карьера Луки Модрича неповторима, нам сильно повезло с ним. Только после того, как он завершит карьеру, мы по-настоящему поймём, что он для нас значил. Лука феноменален, старожил «Реала», который всё такой же прежний. Я не знаю, возможно ли заменить его одного в сборной Хорватии. Думаю, для этого потребуется целая команда», — приводит слова Ковачича Madrid Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Модрич входит в число футболистов, включённых в расширенный состав сборной Хорватии на предстоящий чемпионат Европы – 2024.