Эндрик: надеюсь, что сборная Бразилии выиграет предстоящий Кубок Америки

Нападающий сборной Бразилии Эндрик поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки. Напомним, турнир состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США.

«Мы знаем, что есть довольно много сборных высокого уровня и что это будет очень сложный турнир. Я очень счастлив. Это мой первый Кубок Америки. Это будет мой первый турнир в составе сборной Бразилии. Мы собираемся много тренироваться и постараться выиграть титул. Я надеюсь, что мы сможем выиграть этот Кубок Америки», — приводит слова Эндрика Relevo.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 55 млн. В составе сборной Бразилии нападающий принял участие в четырёх матчах на взрослом уровне, в которых забил два мяча.