Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это низко». В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе, подвергшего критике парижский клуб

«Это низко». В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе, подвергшего критике парижский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

В «ПСЖ» недовольны словами бывшего нападающего французского гранда Килиана Мбаппе, который сегодня, 4 июня, заявил, что клуб пригрозил ему, что больше не будет выпускать его на поле. Также футболист сообщил, что некоторые моменты в клубе его расстраивали.

«Это было низко. Нассер Аль-Хелаифи (президент «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») никогда не диктовал команде никаких условий. Луис Энрике даже сам об этом говорил, но, несмотря на это, Мбаппе что-то говорит, а все остальные воспринимают это как правду», — приводит слова источника, близкого к клубу, Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в период пребывания Мбаппе в «ПСЖ» у него был конфликт с Аль-Хелаифи. Вчера, 3 июня, Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

Материалы по теме
Мбаппе: кое-что в «ПСЖ» расстраивало меня, но лидер не должен показывать это
Мбаппе: в «ПСЖ» мне сказали прямо в лицо, что я больше не буду играть за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android