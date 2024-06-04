«Это низко». В «ПСЖ» недовольны словами Мбаппе, подвергшего критике парижский клуб

В «ПСЖ» недовольны словами бывшего нападающего французского гранда Килиана Мбаппе, который сегодня, 4 июня, заявил, что клуб пригрозил ему, что больше не будет выпускать его на поле. Также футболист сообщил, что некоторые моменты в клубе его расстраивали.

«Это было низко. Нассер Аль-Хелаифи (президент «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») никогда не диктовал команде никаких условий. Луис Энрике даже сам об этом говорил, но, несмотря на это, Мбаппе что-то говорит, а все остальные воспринимают это как правду», — приводит слова источника, близкого к клубу, Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в период пребывания Мбаппе в «ПСЖ» у него был конфликт с Аль-Хелаифи. Вчера, 3 июня, Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: