Тошич: в России для меня есть только ЦСКА

Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, планирует ли он завершать свою игровую карьеру. С начала 2023 года полузащитник играет в составе греческой «Ламии».

«У меня всё отлично. Мой контракт с «Ламией» заканчивается 30 июня. Пока ещё не определился, где продолжу карьеру. Посмотрим, трансферное окно только начинается. Силы есть, поэтому хочу играть дальше.

Рассмотрю ли предложение из России? Знаете, мне уже 37 лет. Если и поступит предложение из России, то, скорее всего, в другой роли. Я много раз говорил и повторю, что в России я играл только за ЦСКА, и не хочется думать о других командах», — приводит слова Тошича Metaratings.

Напомним, Зоран Тошич играл в составе московского ЦСКА с 2010 по 2017 год.