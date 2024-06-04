Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» — о деле Негрейры: судьи традиционно больше благоволят «Реалу»

Президент «Барселоны» — о деле Негрейры: судьи традиционно больше благоволят «Реалу»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на решение испанского суда снять с него обвинения во взяточничестве по делу за выплаты бывшему вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я удовлетворён тем, что мне больше не предъявляют обвинений и не расследуют это дело. Но меня обвиняли, и это удивляет.

Кому-то кажется, что мы покупали судей, хотя задокументировано, что это были консультации. Им удалось заставить нас участвовать в судебном процессе. То обстоятельство, что появился «Реал», а затем срок расследования был продлён на полгода — грязная игра. Победа не стоит того. И я не знаю, почему они разыгрывают эту карту, потому что сами являются клубом, которому традиционно благоволят судьи.

Я ожидал от них подобного, но был удивлён, что они исказили факты. Если и есть клуб, которому судьи отдают предпочтение, то это «Реал», а не «Барса». Мы верим в справедливость и будем оправданы», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Материалы по теме
Суд снял с президента «Барселоны» Жоана Лапорты обвинение во взяточничестве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android