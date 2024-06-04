Синицын: готов ли Латышонок к другому давлению и вниманию в «Спартаке»?

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в московский «Спартак».

«Если в «Спартаке» Латышонка берут на роль основного вратаря, то надо идти. Но также его должны устроить все условия в совокупности: финансовые и игровые. Он уже парень взрослый, поэтому решит, нужно ли переходить в «Спартак» или нет, отталкиваясь от тех задач, которые он ставит перед собой, и условий, которые предлагает клуб.

Латышонок провёл прекрасный сезон, поэтому он может рассчитывать на роль первого номера в любой команде в РПЛ. Конечно, конкуренцию никто не отменял, ведь в «Спартаке» есть Максименко. Много будет зависеть от того, как Евгений проявит себя в новой обстановке, новой команде и как будет подстраиваться под новые требования. Ведь в «Спартаке» другая обстановка, другое давление и внимание. Поэтому важный вопрос, готов ли он к такому?» — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» сделал предложение «Балтике» по трансферу вратаря Евгения Латышонка. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тыс.