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«Астон Вилла» вступила в переговоры с «Челси» по трансферу Галлахера — The Athletic

«Астон Вилла» продвинулась в своих намерениях усилить центральным полузащитником «Челси» Конора Галлахера. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, «львы» провели предварительные переговоры с лондонским клубом, при этом имеют хорошие шансы на то, чтобы в конечном итоге договориться о трансфере футболиста «Челси».

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» надеется совершить переход Галлахера, поскольку «Челси» открыт для трансферов в соответствии с соблюдением правилам прибыли и устойчивого развития (PSR).

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.