«ПСЖ» не заплатил Мбаппе за май и апрель — L’Équipe

«ПСЖ» не перевёл заработную плату своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе за май и апрель, а также не начислил премию за февраль. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, таким способом французский гранд хочет компенсировать бесплатный уход нападающего из клуба. Подчёркивается, что в общей сложности «ПСЖ» может не выплатить Мбаппе € 80 млн.

Юристы обеих сторон занимаются урегулированием сложившейся ситуации. В случае невозможности договориться в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: