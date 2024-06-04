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Игрок «Химок» Скворцов: каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов

Игрок «Химок» Скворцов: каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов
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Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера казахстанской национальной команды.

«Конечно, Черчесов – большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушёл из команды, он многое дал нашей сборной», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Вчера, 3 июня, Казахстанская федерация футбола официально объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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