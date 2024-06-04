«Странный». Защитник ЦСКА Дивеев оценил прошедший сезон РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об итогах прошедшего сезона-2023/2024 для армейцев.

«По сезону могу сказать — не скажу, что слабый, и не скажу, что средний. Понятно, что мы должны быть в тройке. И мы много очков потеряли на последних минутах, очень много игр сыграли вничью. Я не знаю, почему такой сезон. Странный сезон.

Ничего другого не могу сказать. Когда я был на травме, мы выигрывали у «Факела» 1:0, ни одного момента у наших ворот. На 90+1-й пропускаем — 1:1. Поэтому очень странный сезон. Один из плюсов — что мы ни разу не проиграли «Зениту», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Прошедший сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков за 30 матчей. 24-летний Дивеев принял участие в 15 матчах во всех официальных турнирах минувшего сезона. Футболист не отметился результативными действиями.