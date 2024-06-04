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ФИФА активизировала процесс изучения возможности проведения матчей чемпионатов за рубежом

ФИФА активизировала процесс изучения возможности проведения матчей чемпионатов за рубежом
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Международная федерация футбола (ФИФА) находится в процессе формирования рабочей группы, необходимой с целью анализа действующего Регламента международных матчей для того, чтобы изучить возможность проведения игр национальных лиг за рубежом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент формируется рабочая группа из 10-15 человек, целью которой является сбор дополнительной информации о возможных поправках к указанному регламенту. После проведения данной работы группа должна представить ФИФА соответствующие рекомендации.

Подчёркивается, что подобным образом ФИФА ищет правовую основу, позволяющую в ближайшем будущем проводить матчи европейских чемпионатов в США, Саудовской Аравии, Катаре, Африке, Южной Америке и Австралии.

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