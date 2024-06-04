Игрок «Зенита» Мостовой: «Краснодар» был ближе всего к чемпионству в РПЛ

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) сезона-2023/2024.

«Только «Динамо» в конце поменялось. Кто мог подумать, что они выдадут пять побед подряд? «Краснодар» был ближе всего к чемпионству. Удивила и повлияла смена тренера в этой команде. Не знаю, как было бы, если бы Ивич остался.

Перед игрой 30‑го тура с «Ростовом» я был максимально уверен в «Краснодаре». А у нас — как сложится. Когда пропустили, максимально испугался. Самым обидным было бы, если бы «Краснодар» выиграл, а мы — нет. Звёзды сложились, что мы выиграли в день рождения команды», — сказал Мостовой в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.