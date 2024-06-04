«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Челси» о снижении суммы трансфера Матсена

Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с лондонским «Челси» о снижении суммы трансфера защитника «аристократов» Яна Матсена, который провёл вторую половину завершившегося сезона в составе немецкого клуба. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Боруссия» не намерена платить за защитника € 35 млн, которые просит английский клуб. Вместе с тем «шмели» высоко ценят потенциал игрока и работают над тем, чтобы снизить сумму до € 27 млн.

В завершившемся сезоне Матсен в составе дортмундской «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды с января 2024 года по конец июня 2024 года, провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.