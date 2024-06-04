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«Ему были нужны изменения в составе». Президент «Барселоны» — об увольнении Хави

«Ему были нужны изменения в составе». Президент «Барселоны» — об увольнении Хави
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, почему им было принято решение уволить испанского специалиста Хави с поста главного тренера сине-гранатовых.

«Изначально мы согласились с тем, чтобы Хави остался. Затем он начал общаться со спортивным руководством о существенных изменениях в составе. Не будем вдаваться в подробности минувших дней, называя имена, однако спортивное руководство не видело всей ситуации так же ясно, как я. Тогда я принял решение придать команде новый импульс, сменив тренера», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что Хави хочет получить от каталонского клуба € 2,5 млн в качестве компенсации, поскольку именно такую сумму, которая была необходима для того, чтобы возглавить «Барселону», он сам заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021 году.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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