Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне: сборная Бельгии постарается сделать нечто особенное на Евро-2024

Де Брёйне: сборная Бельгии постарается сделать нечто особенное на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне оценил перспективы национальной команды на Евро-2024.

«Мы не являемся большим фаворитом чемпионата Европы. Но есть не так много команд, которые хотят с нами сыграть. На текущий момент я очень спокоен. В нашей команде много талантов. Мы постараемся сделать что-то особенное на Евро.

Мне кажется, команда готова. Наша молодёжь играет решающую роль в больших клубах. Команда действительно движется в правильном направлении. Для того чтобы добиться большего успеха, чем в 2018 году, нам нужно выйти в финал. Мы приложим максимум усилий [для этого]», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

Напомним, сборная Бельгии сыграет в одной группе с Украиной, Словакией и Румынией.

Евро-2024: итоговый список команд:

Материалы по теме
Кевин Де Брёйне вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ. А кто первый?
Истории
Кевин Де Брёйне вышел на второе место по ассистам в истории АПЛ. А кто первый?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android