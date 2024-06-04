Де Брёйне: сборная Бельгии постарается сделать нечто особенное на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне оценил перспективы национальной команды на Евро-2024.

«Мы не являемся большим фаворитом чемпионата Европы. Но есть не так много команд, которые хотят с нами сыграть. На текущий момент я очень спокоен. В нашей команде много талантов. Мы постараемся сделать что-то особенное на Евро.

Мне кажется, команда готова. Наша молодёжь играет решающую роль в больших клубах. Команда действительно движется в правильном направлении. Для того чтобы добиться большего успеха, чем в 2018 году, нам нужно выйти в финал. Мы приложим максимум усилий [для этого]», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

Напомним, сборная Бельгии сыграет в одной группе с Украиной, Словакией и Румынией.

Евро-2024: итоговый список команд: