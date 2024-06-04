«Атлетико» М заинтересован в покупке нападающего «Манчестер Сити» — Marca

Мадридский «Атлетико» проявляет активный интерес к 24-летнему центральному нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на заинтересованность аргентинским футболистом, на текущий момент «матрасники» не делали английскому клубу официального предложения. В «Атлетико» убеждены, что в их команде Альварес будет играть более заметную роль, чем в стане «горожан».

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Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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