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Фернандо Йерро занял пост спортивного директора «Аль-Насра»

Фернандо Йерро занял пост спортивного директора «Аль-Насра»
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Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро стал новым спортивным директором «Аль-Насра», сообщает пресс-служба саудовского клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Подробности трудового договора с испанцем не уточняются. Ранее сообщалось, что в функции Йерро будет входить курирование подписания новых игроков.

Ранее на должности спортивного директора 56-летний специалист работал в Королевской испанской футбольной федерации, «Малаге», а также в мексиканской «Гвадалахаре». Также Фернандо Йерро на протяжении карьеры был ассистентом в мадридском «Реале», тренировал «Реал Овьедо», а также руководил сборной Испании на ЧМ-2018.

Напомним, по итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 «Аль-Наср», за который выступает другой бывший футболист «Реала» Криштиану Роналду, занял второе место в чемпионате, набрав 82 очка.

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