Конте сегодня ужинал с руководством «Наполи», завтра ожидается его назначение — FI

Антонио Конте сегодня, 4 июня, провёл встречу с руководством «Наполи», завтра тренер может подписать договор с клубом. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, тренера заметили в аэропорту Турина, где он дал автограф нескольким болельщикам, в том числе с такой фразой: «С любовью и за «Наполи». Сообщается, что тренер сегодня провёл встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, а также со спортивным директором «Наполи», а завтра уже может подписать договор с клубом.

Ранее появилась информация, что «Наполи» достиг полной договорённости с итальянским тренером Антонио Конте о подписании контракта сроком до 2027 года.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.