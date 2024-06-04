Тренер сборной Англии предоставил Беллингему недельный отпуск после финала ЛЧ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, когда к сборам «трёх львов» присоединится атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

«Мы могли бы заставить его явиться завтра, при этом жёстко сказав ему: «Ты должен быть в команде и начать тренироваться как можно скорее», но давайте подумаем о нём. Джуд дошёл в минувшем сезоне дальше, чем все остальные. Психологическая свежесть пойдёт ему только на пользу. Он настоящий профессионал, так что с точки зрения физической формы с ним всё будет в порядке. Что касается сборной, то мы не хотим видеть его раньше следующей субботы», — приводит слова Саутгейта AS.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. В этом матче «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: