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Президент «Реала» разместил 15-й кубок Лиги чемпионов «сливочных» в клубном музее

Президент «Реала» разместил 15-й кубок Лиги чемпионов «сливочных» в клубном музее
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поместил 15-й кубок Лиги чемпионов, завоёванный «сливочными», в клубный музей.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Как информирует сайт мадридского клуба, в данном помещении расположены 26 европейских кубков, 15 из которых выиграл футбольный «Реал», а ещё 11 — баскетбольная команда «сливочных».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Королевский» клуб встречался с дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч завершился со счётом 2:0. Голами отметились правый защитник Даниэль Карвахаль и крайний нападающий Винисиус Жуниор.

До минувшего сезона последний раз мадридский клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2022 году. В финале со счётом 1:0 был побеждён «Ливерпуль».

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

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