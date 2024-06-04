Президент «Реала» разместил 15-й кубок Лиги чемпионов «сливочных» в клубном музее

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поместил 15-й кубок Лиги чемпионов, завоёванный «сливочными», в клубный музей.
Фото: ФК «Реал» Мадрид
Фото: ФК «Реал» Мадрид
Как информирует сайт мадридского клуба, в данном помещении расположены 26 европейских кубков, 15 из которых выиграл футбольный «Реал», а ещё 11 — баскетбольная команда «сливочных».
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Королевский» клуб встречался с дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч завершился со счётом 2:0. Голами отметились правый защитник Даниэль Карвахаль и крайний нападающий Винисиус Жуниор.
До минувшего сезона последний раз мадридский клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2022 году. В финале со счётом 1:0 был побеждён «Ливерпуль».
Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»: