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Хави планировал в «Барселоне» заменить Левандовского Довбиком — Sport.es

Хави планировал в «Барселоне» заменить Левандовского Довбиком — Sport.es
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Нападающий «Жироны» Артём Довбик в летнее трансферное окно мог перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, в форварде был заинтересован лично бывший главный тренер каталонцев Хави, который убеждал руководство каталонцев, что «Барселоне» нужно расстаться с польским игроком атаки Робертом Левандовским и купить нападающего иного плана – Артёма Довбика из «Жироны». Идея с заменой Левандовского Довбиком в итоге не получила реализации из-за сложностей с уходом поляка и последующего увольнения самого Хави.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» выступило против возможной продажи Роберта Левандовского по инициативе Хави, не видевшего форварда в команде. 24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении испанца с поста главного тренера «Барселоны» по окончании минувшего сезона.

26-летний Артём Довбик играет в «Жироне» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром испанской Примеры сезона-2023/2024. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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