Каземиро стал акционером футбольного клуба в Испании

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал акционером испанского футбольного клуба «Марбелья». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб «Марбелья» рад сообщить, что Каземиро, звезда «Манчестер Юнайтед», сборной Бразилии и пятикратный победитель Лиги чемпионов, с сегодняшнего дня становится новым акционером нашей компании.

Энтузиазм и приверженность, которые Каземиро демонстрирует проекту футбольного клуба «Марбелья», очевидны с его включением в акционерную структуру клуба. Не только «Марбелья», но и весь город гордятся тем, что спортсмен его мирового масштаба хочет быть причастным к нашей команде.

Добро пожаловать в «Марбелью», — указано в заявлении клуба.

Фото: marbellafc.es

«Для меня большая честь присоединиться к футбольному клубу «Марбелья», потому что моя самая большая мотивация — это впечатляющие возможности клуба для роста. Я несколько раз был в Марбелье со своей семьёй, и оба моих ребёнка, моя жена и я влюблены в этот город, с которым мы хотим быть связаны на всю жизнь. Без сомнения, вместе мы будем мечтать о том, чтобы привести «Марбелью» на вершину, но сейчас мы должны сначала насладиться нашим замечательным восхождением», — приводит слова Каземиро пресс-служба клуба.