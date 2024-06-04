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Игрок ЦСКА Дивеев: в чемпионской гонке РПЛ болел за «Динамо», это братская команда

Игрок ЦСКА Дивеев: в чемпионской гонке РПЛ болел за «Динамо», это братская команда
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кому отдавал предпочтение в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Напомним, борьба за титул шла до последнего тура.

«Я хотел, чтобы «Динамо» выиграло. У них были шансы. Почему за них? Ну, братская команда. Мы победили «Зенит» и дали им шанс быть на первом месте», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По итогам РПЛ сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Для санкт-петербургской команды этот титул стал шестым кряду.

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