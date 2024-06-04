Мбаппе: я получаю хорошую зарплату, а кто-то работает на заводе, мне нельзя жаловаться

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, 3 июня присоединившийся к мадридскому «Реалу», ответил на вопрос, как он переживал давление, оказываемое на него в парижском клубе.

«Было огромное давление, но это всего лишь футбол, в жизни есть вещи посерьёзнее. Я всегда был так воспитан, что нельзя приходить и плакать. Мне хорошо платят за то, что я играю в футбол и проявляю свою страсть, в то время как некоторые встают, чтобы пойти на завод, где будут выполнять тяжёлую работу. Так что я считаю неуместным приходить и жаловаться, когда вижу, что в мире происходят вещи намного хуже. Это нелегко, но такова часть моего воспитания», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего в «Реале» будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: