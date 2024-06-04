Сборная Италии не смогла обыграть Турцию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Италии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада австрийских арбитров, которую возглавлял Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 0:0.

На 30-й минуте жёлтой карточкой отметился нападающий сборной Италии Риккардо Орсолини. На 90+1-й минуте предупреждение получил защитник итальянцев Джанлука Манчини.

Отметим, что команды примут участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией, а сборная Турции — с Грузией, Португалией и Чехией.