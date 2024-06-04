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Италия — Турция. Прямая трансляция
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Сборная Италии не смогла обыграть Турцию в товарищеском матче

Сборная Италии не смогла обыграть Турцию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Италии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада австрийских арбитров, которую возглавлял Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 0
Турция

На 30-й минуте жёлтой карточкой отметился нападающий сборной Италии Риккардо Орсолини. На 90+1-й минуте предупреждение получил защитник итальянцев Джанлука Манчини.

Отметим, что команды примут участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией, а сборная Турции — с Грузией, Португалией и Чехией.

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