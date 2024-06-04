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Дубль Бруну Фернандеша помог сборной Португалии обыграть Финляндию в товарищеском матче

Дубль Бруну Фернандеша помог сборной Португалии обыграть Финляндию в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч, в котором принимали участие Португалия и Финляндия. Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Матч завершился со счёто 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Рубен Диаш. На 45+4-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Диогу Жота. На 56-й минуте атакующий полузащитник Бруну Фернандеш довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте отставание в счёте сократил форвард сборной Финляндии Теэму Пукки. На 76-й минуте Пукки оформил дубль. На 78-й минуте Фернандеш забил четвёртый гол португальской национальной команды.

Напомним, последний раз команды играли в товарищеском матче, который состоялся в марте 2011 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 2:0.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
4 : 2
Финляндия
1:0 Диаш – 17'     2:0 Жота – 45+4'     3:0 Фернандеш – 55'     3:1 Пукки – 72'     3:2 Пукки – 77'     4:2 Фернандеш – 84'    

Евро-2024: итоговый список команд:

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