Дубль Бруну Фернандеша помог сборной Португалии обыграть Финляндию в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч, в котором принимали участие Португалия и Финляндия. Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Матч завершился со счёто 4:2 в пользу хозяев.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Рубен Диаш. На 45+4-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Диогу Жота. На 56-й минуте атакующий полузащитник Бруну Фернандеш довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте отставание в счёте сократил форвард сборной Финляндии Теэму Пукки. На 76-й минуте Пукки оформил дубль. На 78-й минуте Фернандеш забил четвёртый гол португальской национальной команды.

Напомним, последний раз команды играли в товарищеском матче, который состоялся в марте 2011 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 2:0.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией.

Евро-2024: итоговый список команд: