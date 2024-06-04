Сборная Австрии обыграла Сербию в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч, в котором сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Сербии. Встреча проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антониу Нобре из Португалии. Матч завершился победой австрийцев со счётом 2:1.

Команды отметились забитыми голами в первом тайме. Австрийцы установили преимущество в два мяча за три минуты: на 10-й минуте счёт открыл Патрик Виммер, а уже спустя пару минут его удвоил Кристоф Баумгартнер. Сербы смогли ответить голом только Страхини Павловича и не смогли спастись от поражения в течение оставшегося времени.

Отметим, что сборные Австрии и Сербии выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу. Австрийцы сыграют в группе D с Польшей, Нидерландами и Францией. Сербы находятся в группе С, где им предстоят матчи со Словенией, Данией и Англией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.