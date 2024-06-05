Робертсон: судя по сообщениям, которые мы получили, Слот очень хорош

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего сезона под руководством нового тренера Арне Слота. Напомним, нидерландский наставник на этом посту заменил Юргена Клоппа, который принял решение покинуть клуб.

«Это новый захватывающий вызов. Очевидно, что старая эпоха была довольно особенной, и мне есть за что быть благодарным Клоппу, но сейчас я взволнован приходом нового тренера: новые идеи, новый голос, и я действительно взволнован тем, что может из этого выйти.

Я не сомневаюсь, что мы сможем сохранить набранный темп. Судя по всем сообщениям, которые мы получили, тренер очень хорош, и я не могу дождаться, когда смогу начать с ним работать.

На «Ливерпуль» давит желание выигрывать трофеи, и это должно быть целью независимо от того, что будет происходить в межсезонье», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.