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Экс-игрок ЦСКА Тошич допустил, что в будущем станет скаутом клуба

Экс-игрок ЦСКА Тошич допустил, что в будущем станет скаутом клуба
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Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о готовности стать скаутом московского клуба после завершения своей игровой карьеры. В данный момент серб выступает в составе греческой команды «Ламия».

«Рассмотрю ли предложение ЦСКА стать скаутом? Почему нет? Я всегда говорил, что для меня ЦСКА – родной клуб. Всегда буду рад помочь клубу в любом качестве», — приводит слова Тошича Metaratings.

Напомним, сербскому футболисту Зорану Тошичу 37 лет. Он играл за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период полузащитник провёл 239 матчей, в которых забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу. Тошич в составе ЦСКА стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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