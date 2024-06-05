Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не удивлён итогам». Гюндоган — о «расистском» опросе про цвет кожи игроков бундестим

«Не удивлён итогам». Гюндоган — о «расистском» опросе про цвет кожи игроков бундестим
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал результаты опроса одной немецкой радиокомпании, который показал, что 21% немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в национальной команде.

«Эти цифры не удивляют. Возможно, эти результаты сохранятся на протяжении следующих 10 лет, а возможно, ситуация улучшится. Надеюсь на это. Расистские тенденции в немецком обществе мало кого удивляют, с учётом политической ситуации последних нескольких месяцев.

Что меня также беспокоит, так это выбор времени. Для меня подобное совершенно непонятно и не имеет особого смысла», — приводит слова Гюндогана Daily Mail.

Напомним, Германия является страной-хозяйкой грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Евро-2024: итоговый список команд:

Материалы по теме
Киммих высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android