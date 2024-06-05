«Не удивлён итогам». Гюндоган — о «расистском» опросе про цвет кожи игроков бундестим

Полузащитник и капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал результаты опроса одной немецкой радиокомпании, который показал, что 21% немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в национальной команде.

«Эти цифры не удивляют. Возможно, эти результаты сохранятся на протяжении следующих 10 лет, а возможно, ситуация улучшится. Надеюсь на это. Расистские тенденции в немецком обществе мало кого удивляют, с учётом политической ситуации последних нескольких месяцев.

Что меня также беспокоит, так это выбор времени. Для меня подобное совершенно непонятно и не имеет особого смысла», — приводит слова Гюндогана Daily Mail.

Напомним, Германия является страной-хозяйкой грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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