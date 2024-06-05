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«Акрон» объявил планы на межсезонье перед дебютом в РПЛ

«Акрон» объявил планы на межсезонье перед дебютом в РПЛ
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«Акрон» проведёт летние тренировочные сборы в Турции, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

17 июня игроки соберутся в Москве для прохождения функционального тестирования и углублённого медицинского обследования. Команда отправится тренироваться на спортивную базу университета Mehmet Akif Ersoy в провинции Бурдур.

Турецкий сбор «Акрона» продлится с 19 июня по 14 июля. В программе предсезонного сбора запланировано проведение пяти контрольных матчей. О датах и соперниках по спаррингам будет сообщено дополнительно.

Напомним, «Акрон» с сезона-2024/2025 будет выступать в Российской Премьер-Лиге. Ранее после выхода в лигу тольяттинский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 13 футболистами.

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