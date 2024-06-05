Стали известны новые подробности относительно будущего Лукаку

Между «Наполи» и нападающим «Челси», который провёл прошлый сезон в итальянской «Роме», Ромелу Лукаку начались переговоры о возможном переходе игрока летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Ромелу Лукаку на прошлой неделе отклонил выгодное предложение от саудовского клуба. Форвард хочет вернуться к работе с Антонио Конте, который считает нападающего одной из главных целей на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами.

После 38 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 53 очка и занял 10-е место.