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Клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR — The Telegraph

Клубы АПЛ отклонят предложение об отказе от системы VAR — The Telegraph
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Большинство клубов английской Премьер-лиги выступят против предложения «Вулверхэмптона» об отказе от использования системы VAR в национальном чемпионате. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а также многие другие считают, что необходимо реформировать систему VAR, а не нивелировать её.

Общее собрание клубов английской Премьер-лиги состоится на текущей неделе. Ранее сообщалось, что оно пройдёт завтра, 6 июня.

Напомним, ранее клубы АПЛ проголосовали за введение полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT), которая начнёт действовать со следующего сезона. Однако на с самого его начала, а с осенней части.

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