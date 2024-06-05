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«Марсель» ведёт переговоры с бывшим тренером «Порту» Консейсау — Фабрицио Романо

«Марсель» ведёт переговоры с бывшим тренером «Порту» Консейсау — Фабрицио Романо
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«Марсель» ведёт активные переговоры с бывшим главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау, который накануне покинул «Порту». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, во французском клубе очень хотят видеть португальца на посту тренера клуба. Ожидается, что клуб должен урегулировать важные детали перехода Консейсау. Ближайшие дни должны стать решающими в вопросе о будущем тренера.

Ранее сообщалось об интересе к португальскому специалисту со стороны «Милана».

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

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