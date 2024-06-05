Лунин не стал поздравлять Куртуа с победой в Лиге чемпионов — Sport.es

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не поздравил одноклубника Тибо Куртуа с победой в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Relevo.

По информации источника, после финала Лунин старался избегать бельгийского вратаря, однако согласился сделать общее фото трёх вратарей «сливочных» с их тренером Луисом Льописом.

Также Relevo подчёркивает, что Лунин был расстроен решением главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти не ставить его на финальный матч Лиги чемпионов. Подчёркивается, что окружение украинского футболиста также сочло данное решение несправедливым.

Напомним, по ходу нынешнего сезона Лунин стал основным вратарём «сливочных», проведя 31 матч во всех турнирах, 12 из которых он отыграл «на ноль».

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