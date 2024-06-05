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Агент Тюкавина рассказал, что «Зенит» предлагал за форварда € 20 млн

Агент Тюкавина рассказал, что «Зенит» предлагал за форварда € 20 млн
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о главном трансфере в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Однозначно, что это продление Тюкавина в Динамо. «Зенит» нам тогда предложил € 20 млн, а он сейчас даёт результат в «Динамо». Таких, как Халк, за последний год не было. Назову переход Гарре в «Крылья Советов», «Локомотив» удачно подписал Глушенкова, а «Динамо» – Бителло», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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