Агент Тюкавина: у нас есть предложения от 15-16 клубов

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о предложениях по футболисту от других клубов.

«Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Напомним, по итогам РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» набрало 56 очков и замкнуло тройку лучших в турнирной таблице. Титул чемпиона страны в шестой раз кряду завоевал «Зенит».