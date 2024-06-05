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Лапорта: Флик сможет подготовить «Барселону» физически, не отказываясь от нашего стиля

Лапорта: Флик сможет подготовить «Барселону» физически, не отказываясь от нашего стиля
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от работы нового главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика.

«Мы просили Филика прийти сюда и выигрывать, и он принял вызов. Флик сможет подготовить команду физически, не отказываясь от нашего стиля. Мы хотим иметь большую физическую подготовленность и быстро забирать мячи. Физическая подготовка необходима, потому что с её помощью и благодаря владению мячом мы сможем выиграть всё», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 29 мая сине-гранатовые официально объявили, что Флик назначен на пост главного тренера команды. Он сменил испанского специалиста Хави.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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