В «Барселоне» выступили с заявлением о будущем Феликса, Канселу и Феррана Торреса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем португальских игроков Жоау Феликса и Жоау Канселу, арендованных из «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно, а также об испанском нападающем Ферране Торресе, вокруг которого ходят слухи об уходе из каталонской команды.

«Мы хотим, чтобы Феликс, Канселу и Ферран продолжали играть за нас в следующем сезоне. Деку работает над этим, и у нас есть новость: Флик считает, что они могут быть важными игроками. Он уже думал о них в «Баварии». Я доволен мастерством Жоау Феликса, а также восхитительной самоотдачей Феррана, когда он не был травмирован, Левандовским… Индивидуально я доволен каждым, но в целом дела пошли не очень хорошо», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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В минувшем сезоне Феликс сыграл во всех турнирах 44 матча, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. На счету Феррана Торреса 42 матча во всех турнирах, 11 голов и четыре передачи. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн. Защитник каталонцев Канселу провёл на поле 42 игры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 30 млн.

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