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Тимур Журавель объяснил, почему ЦСКА выбрал Марко Николича

Тимур Журавель объяснил, почему ЦСКА выбрал Марко Николича
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Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«ЦСКА имеет очень короткую скамейку для команды, которая претендует на высокие места. Упущенные в концовках очки говорят о том, что ресурса не хватает, чтобы спокойно усилить игру по ходу матча. У меня есть полная уверенность, что Сергей Игнашевич рано или поздно найдёт дорогу в ЦСКА.

Николич пришёл в «Локомотив» на смену Сёмину. Говорили, что он ноунейм, никто. Говорили, что он ничего не сделает. В итоге был Кубок России с «Локомотивом». Николич отработает сезон или два. Возможно, что‑то для ЦСКА выиграет, ЦСКА от этого только приобретёт. Игнашевич найдёт дорогу в ЦСКА, но пусть это случится в своё время», — сказал Журавель в эфире «Все на Матч».

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

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