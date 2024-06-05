Тимур Журавель объяснил, почему ЦСКА выбрал Марко Николича

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«ЦСКА имеет очень короткую скамейку для команды, которая претендует на высокие места. Упущенные в концовках очки говорят о том, что ресурса не хватает, чтобы спокойно усилить игру по ходу матча. У меня есть полная уверенность, что Сергей Игнашевич рано или поздно найдёт дорогу в ЦСКА.

Николич пришёл в «Локомотив» на смену Сёмину. Говорили, что он ноунейм, никто. Говорили, что он ничего не сделает. В итоге был Кубок России с «Локомотивом». Николич отработает сезон или два. Возможно, что‑то для ЦСКА выиграет, ЦСКА от этого только приобретёт. Игнашевич найдёт дорогу в ЦСКА, но пусть это случится в своё время», — сказал Журавель в эфире «Все на Матч».

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.