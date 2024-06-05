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Корнеев отреагировал на назначение Николича в ЦСКА

Корнеев отреагировал на назначение Николича в ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Этот тренер имеет понятные идеи. Мы видели, что при нём происходило с «Локомотивом». Были улучшения. У Николича есть опыт. Наверное, сыграли свою роль контакт и «химия», которые возникли с руководством. Если базироваться на опыте российском, то этот тренер достаточно хорошо поработал. Будет интересно посмотреть не его второй опыт в России. Наверняка это подписание полностью одобрило руководство, поверили», — сказал Корнеев в эфире «Все на Матч».

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

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