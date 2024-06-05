Форвард «Зенита» Педро ответил на вопрос о своём будущем

Бразильский нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос о своём будущем на фоне интересов со стороны европейских клубов, а также рассказал о целях на следующий сезон.

«Я не думаю об этом. Моё будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только бог. Пока что я сосредоточен на «Зените». Буду отдавать этому клубу все силы и, дай бог, стану здесь кумиром

Моя цель — выиграть три титула с «Зенитом». До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждём отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего», — приводят слова Педро «Известия».

Напомним, в минувшем сезоне Педро принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

По итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также выиграл Фонбет Кубок России.

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