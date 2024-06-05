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Корнаухов — о назначении Николича в ЦСКА: в следующем году трофеи должны быть

Корнаухов — о назначении Николича в ЦСКА: в следующем году трофеи должны быть
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского клуба.

«Просто так тренера не выбирают. Это выбор руководства, его надо принять. ЦСКА всегда стремится к трофеям, приучили всех к этому. В этом году были близки к тому, чтобы выйти в финал Кубка России, но не получилось немного. В следующем году трофеи должны быть», — сказал Корнаухов в эфире «Все на Матч».

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 3 июня московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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