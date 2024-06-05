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Криштиану Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон

Криштиану Роналду назвал свою главную цель на предстоящий сезон
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался относительно своих целей.

«Я думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выигрывать титулы. Если возможно, то и собирать индивидуальные награды. Но моя главная цель – оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать всё, что в моих силах, и достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень – это то, чего я ищу», — приводит слова Роналду Goal.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В завершившемся сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. 39-летний Роналду вызван в сборную Португалии на чемпионат Европы — 2024.

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